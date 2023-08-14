الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى له أمام الدولار

واصل الروبل الروسي انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ، الاثنين، أدنى مستوى له منذ 23 آذار/مارس من عام 2022، أي بعد نحو شهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق بيانات بورصة موسكو، فقد سجل سعر صرف الروبل أمام الدولار صباح الاثنين 100.15 روبل للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو 109.52 روبل.

ويأتي هذا الانحفاض بعد العقوبات التي فرضت على روسيا من الدول الغربية.

ومنذ 24 شباط/فبراير الماضي، تاريخ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الدول الغربية تباعا بتطبيق عقوبات واسعة على موسكو.

وتسببت هذه العقوبات بأضرار للاقتصاد الروسي.