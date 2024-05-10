الدولار يواصل الانخفاض بعد مجموعة أخرى من بيانات الوظائف الضعيفة‎

انخفض الدولار، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وفق "رويترز".

جاء ذلك بفعل بيانات أظهرت مزيداً من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضاً من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3% الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، والتي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي.

وأدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.

وإلى جانب صعود طفيف لسندات الخزانة الأمريكية والسلع الأولية، ارتفعت معظم العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني.

وبدا الإسترليني هشاً بعد مراجعة حذرة من "بنك إنجلترا" للسياسة النقدية.