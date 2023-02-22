رويترز: الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات جديدة على روسيا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية في بروكسل قولها‭‭ ‬‬إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت، اليوم الأربعاء، في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا، يُفترض تطبيقها يوم الجمعة بمناسبة مرور عام على بداية الحرب في أوكرانيا.

وتشمل الحزمة المقترحة قيودا تجارية تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو، وفقا للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي. كما ستُمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة.