أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان
استحوذت شركة أرامكو السعودية، على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو"، وفق اتفاقية وقعت اليوم الثلاثاء.
ووفق بيان صادر عن أرامكو حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، فإن الاستحواذ المتفق عليه، يمثل أول دخول للشركة إلى "أسواق التجزئة للوقود في باكستان، ما يعزز إستراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي".
وأشار البيان إلى أن "الصفقة ستمكّن أرامكو السعودية من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023".
وتُعد شركة "قو" التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان.
ويخضع إتمام الاتفاقيات للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، وفق بيان "أرامكو" الذي نقل عن الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في الشركة محمد بن يحيى القحطاني قوله: "تُعد هذه ثاني عملية استحواذ لأرامكو السعودية مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام".
وأضاف أنه "يتماشى مع إستراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم".
وأردف أن "(قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلًا عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية. ما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان".