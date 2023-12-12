أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

وتُعد شركة "قو" التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان.

ويخضع إتمام الاتفاقيات للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، وفق بيان "أرامكو" الذي نقل عن الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في الشركة محمد بن يحيى القحطاني قوله: "تُعد هذه ثاني عملية استحواذ لأرامكو السعودية مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام".

وأضاف أنه "يتماشى مع إستراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم".

وأردف أن "(قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلًا عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية. ما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان".