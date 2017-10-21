شركة سعودية تخطط لدخول سوق الصيانة المنزلية في مصر في 2018

قال رئيس مجلس إدارة شركة مقار الرياض للتجارة، محمد بن دايل، إن الشركة تسعى إلى اقتحام السوق المصرية لخدمات الصيانة المنزلية العام المقبل من خلال تطبيق للهواتف المحمولة.

وأضاف أن تطبيق (فيكس) الذي بدأ العمل بالفعل في السعودية في شباط/فبراير من العام الماضي “نفذ أكثر من عشرة آلاف طلب تقديم خدمة داخل السوق السعودية ويستهدف تقديم أكثر من 150 ألف طلب خدمة خلال العام المقبل”.

وتابع: “نعمل في الكثير من المدن الرئيسة في السعودية، ونعكف على إطلاق حملة تسويقية كبيرة خلال كانون الثاني/يناير المقبل”. مؤكدًا أن شركته تسعى إلى توسعة نشاطها إلى خارج السعودية نهاية العام الجاري.

وأضاف بن دايل:”سنتخطّى حدود السعودية.. وجهتنا الأولى من الدول المستهدفة هي مصر طبعاً لعدد من الأسباب، أهمها التعداد السكاني الضخم، وعدد الوحدات السكنية المرتفع جداً”. موضحًا بالقول:”نبحث حالياً عن مستثمر استراتيجي يشاركنا الأعمال في مصر، ونستهدف أن نبدأ تقديم أو طلب تقديم الخدمة هناك في منتصف 2018″.

ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ، حيث يسكنها أكثر من 95 مليون نسمة، ويعمل بها عدد من شركات خدمات الصيانة المنزلية، ومن أشهرها: فيكساوي، وتاسكتي، وصلحلي، وصيانكو.

وشهدت سوق التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة المنزلية نشاطاً قوياً في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، لكن السوق ما زالت تفتقر بشدة إلى الأيدي العاملة الماهرة.

وقال بن دايل:”حجم سوق خدمات الصيانة المنزلية في السعودية يبلغ نحو أربعة مليارات ريال، ونتوقع أن تستحوذ التطبيقات الإلكترونية على نحو 30% من هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، والسوق ما زالت فيها فرص واعدة للنمو، ولا يوجد بها تشبع”.

وأشار إلى أن الشركة “تسعى إلى تغيير أسلوب المستهلك وتوجيهه نحو الخدمات الإلكترونية.. والطلبات في تزايد شهراً بعد شهر”.

وتنافس”فيكس” في السعودية تطبيقات مثل: مهارة، وأجير، وبيتك، وسكروب.

ولعائلة بن دايل، مشاريع في عدد من القطاعات في السوق السعودية منها القطاع الطبي، والتجزئة، والأغذية، وللشركة عدة استثمارات غذائية في مصر.

وقال بن دايل:”وفرة الأيدي العاملة في مصر من أهم الأسباب التي تدفعنا بقوة لاقتحام السوق المصرية”.