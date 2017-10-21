عشرات القتلى والمصابين بحادثين مروريين في مصر

لقي 18 مصريًا مصرعهم ،وأصيب 17 آخرون في حادثي سير مروعين جنوب القاهرة ،وفق المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد.

وفي التفاصيل لقي 15 مصريًا مصرعهم ،وأصيب 6 آخرون في حادث مروع على طريق أسيوط البحر الأحمر ،جنوب العاصمة، جراء تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل في مشهد مرعب يزيد من مسلسل كوارث الطرق ،التي تشهدها مصر مؤخرًا.

ووفق شهود عيان ، فإن الحادث نجم عن اختلال إطار السيارة ربع نقل، التي كانت تقل عمالًا، لتصطدم بسيارة نقل ثقيل بمشهد مرعب.

وقال خالد مجاهد ،المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، لـ”إرم نيوز”: “إن الحادث أسفر عن مصرع 15 شخصًا ،وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ، كما نقل المتوفون إلى ثلاجات الموتى”، لافتًا إلى أن مرفق الإسعاف دفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الضحايا .

وفي حادث آخر لقي 3 مصريين مصرعهم ،وأصيب 11 آخرون في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

وقال مجاهد : “إن اختلال إطار سيارة أجرة تقل ركابًا أدى إلى انقلاب السيارة ،ما أسفر عن مصرع 3 مواطنين ،وإصابة 11 آخرين ،تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام بإصابات متنوعة بين خفيفة إلى متوسطة وخطيرة “.

وغالبًا ما تتسبب السرعة الزائدة ومخالفات السائقين بالإضافة إلى تعاطي بعضهم مواد مخدرة في إزهاق أرواح المئات من المصريين الذي يلقون حتفهم على الطرقات.

ويقول خبراء إن حوادث السير في مصر تنجم غالبًا عن سوء حالة شبكة الطرق ،وعدم التزام السائقين بقواعد المرور ،وضوابط الأمن والسلامة على الطرق، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.

وشهد عام 2016 عددًا كبيرًا من حوادث السير المروعة في معظم أنحاء مصر، وكشفت آخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن مصر هي أعلى دولة في الشرق الأوسط من حيث نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.