رسميًا.. نادي الزمالك المصري يعود للعب على ستاد القاهرة (صورة)

أعلن نادي الزمالك المصري عودة الفريق الأول لخوض مبارياته على ستاد القاهرة الدولي بشكل رسمي بداية من الجولة بعد المقبلة، عقب مباراة سموحة.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك: “نخوض مباريات الفريق في بطولة الدوري على استاد بتروسبورت منذ عامين، والآن تلقيت موافقة رسمية من هيئة استاد القاهرة على خوض مباريات الفريق في الدوري على استاد القاهرة”.

وستكون مباراة الزمالك الأولى على استاد القاهرة أمام بتروجيت في الدوري المصري، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.