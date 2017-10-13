نادي الزمالك المصري يُعلن الانسحاب من بطولة الدوري

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور الانسحاب رسميًا من بطولة الدوري العام المصري لموسم 2017/2018، بعد التعادل أمام طنطا، مساء اليوم، في البطولة .

وقال علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز: ” قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب من بطولة الدوري في ظل أخطاء التحكيم غير المبررة”.

وأضاف مقلد: “مرتضى منصور أبلغ اللاعبين والجهاز الفني بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية عقب اللقاء والخروج من الملعب على الفور”.

وتابع مقلد: ” الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري في ظل تواجد اتحاد الكرة الحالي بقيادة هاني أبوريدة، لأنه متربص بالزمالك ويريد عرقلة الفريق”.

وأهدر الزمالك نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع مضيفه طنطا، الذي احتسب له الحكم ركلتي جزاء، اليوم الجمعة.

وتأكيدًا على كلام مقلد، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه يتعرض لمؤامرة من أجل عرقلة مسيرة الفريق في بطولة الدوري.

وقال مرتضى لموقع ناديه الرسمي: “الزمالك لن يستكمل مسابقة الدوري المصري في ظل هذا التحكيم، اتحاد الكرة فاشل بعد الفضائح التحكيمية التي حدثت من محمود بسيوني حكم مباراة طنطا”.

وأضاف: “حكم مباراة طنطا احتسب ركلتي جزاء ظالمتين ضد الزمالك، وقراراته كانت عكسية”.