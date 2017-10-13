نادي الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام طنطا ويقبع في المركز الرابع بترتيب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت نادي الزمالك بضيفه طنطا اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي 1 / صفر.

وتقدم الزمالك بهدف سجله صلاح عاشور في الدقيقة 64 وتعادل محمد جابر لطنطا في الدقيقة 73.

ورفع الزمالك رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام سموحة، كما رفع طنطا رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع.

وبهذا التعادل، حافظ الزمالك على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، حيث كان هذا التعادل هو الثالث للفريق مقابل الفوز في مباراتين.

فيما يعد هذا التعادل هو الثالث لطنطا هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.

وفي المباراة الثانية، انتزع الإسماعيلي فوزا صعبا من ضيفه الإنتاج الحربي 1 / صفر.

ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم بامبو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند ثماني نقاط في المركز السادس.