علماء آثار يعثرون على “بوابات الجحيم” في السعودية (صور)

عثر علماء آثار أستراليون، مؤخرًا، على بوابات “حجرية” يقدر عمرها بنحو 9 آلاف عام، تقع وسط “جحيم” بركاني قديم بإحدى المناطق الجرداء في السعودية.

وحدد علماء من جامعة “غرب أستراليا” مكان 400 بوابة حجرية ،في ذات المنطقة وهي عبارة عن هياكل يتراوح قطرها بين 40 إلى 1700 قدم، بنيت من الصخور الصلبة ،ويدخل النفط الخام في بنائها الأساسي ،وصمدت أمام عوامل الزمن على مدار آلاف السنين.

ونقل موقع “bgr” عن العلماء قولهم : “إن المثير للاهتمام، هو أن حقول الحمم البركانية ،التي بنيت عليها هذه الهياكل ،كانت لا تزال نشطة في ذلك الوقت، مع تصلب الحمم التي يبدو أنها تدفقت عبر بعض البوابات”.

وبين قائد الفريق البحثي ديفيد كنيدي أنه “تم العثور على هذه البوابات حصرًا في حقول كئيبة وموحشة من الحمم القاتمة ،التي ينعدم فيها وجود الغطاء النباتي والمياه، ومن بين أكثر المناطق التي يقل فيها ظهور الجنس البشري”.

وأشار إلى أن “الهياكل يبدو أنها من أقدم ما صنع الإنسان القديم”، وأنه في الوقت الراهن “لا يوجد أي تفسير واضح للغرض منها”.

وتم هذا الاكتشاف باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستطاع الباحثون تحديد ما يقرب من 400 من هذه البوابات في نفس المنطقة، إلى جانب بعض الجدران الفردية، كما شوهدت هياكل أخرى من صنع الإنسان وما يبدو كأنها فخاخ للحيوانات، وأجسام أخرى على شكل دواليب ،والتي لم يتم تحديدها حتى الآن.

والخطوة التالية للعلماء هي القيام ببعثة لاستكشاف الموقع ،وربما للعثور على تفسير لوجود هذه الهياكل ،وسبب الحاجة لها، حيث أشاروا إلى أن “هذا الاكتشاف مذهل، ولكن الهياكل وموقعها غير المستقر، من الغموض بحيث يدفع للاعتقاد بأنه قد تكون هناك قصة أكبر وراءها بانتظار أن تروى”.