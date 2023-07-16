"الإيكونوميستا": إسبانيا تُسجل أعلى معدل للبطالة في أوروبا

قالت صحيفة "الإيكونوميستا" الإسبانية، إن إسبانيا سجلت أعلى معدل للبطالة في أوروبا، إذ انتقلت من المركز التاسع إلى أعلى قمة مؤشر معدل البطالة في منطقة اليورو.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا ليست فقط الدولة ذات أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو، بل هي أيضاً الدولة الأكثر تقلباً وحساسية للتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الشباب على وجه الخصوص.

وسجلت البطالة في إسبانيا بآخر الإحصائيات رقماً أعلى بخمس نقاط تقريباً من الحد الأدنى التاريخي لها.

ووفقاً للبيانات الشهرية من مسح القوى العاملة الذي أعده مكتب الإحصاء الأوروبي "LFS"، كانت بيانات مايو 2023 وهي أحدث البيانات المتاحة، الأدنى منذ ذلك الحين وتقف عند 28.4%؛ مما يجعله مؤشرًا بوضوح إلى وجود خلل في سوق العمل الإسباني، ولا يزال بعيداً عن الحل.