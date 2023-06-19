خبير اقتصادي يكشف لـ"إرم نيوز" خسائر العراق جرّاء توقف صادراته النفطية إلى تركيا

كشف الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور كوفند شيرواني، حجم الخسائر الناجمة عن توقف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، مشيرًا إلى أنها تصل إلى حوالي 32 مليون دولار يوميًا.

ولا يزال تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، وكذلك من حقول محافظة كركوك الغنية بالنفط، عبر ميناء "جيهان" التركي، متوقفًا منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وقال كوفند شيرواني في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إنه "بالإشارة إلى كمية النفط المُصدّر إلى تركيا، والبالغة 450 ألف برميل يوميًا، بواقع 400 ألف من حقول إقليم كردستان، و50 ألفًا من حقول كركوك، فإن الخسائر جرّاء توقف التصدير تبلغ حوالي 32 مليون دولار يوميًا، أي نحو 2.5 مليار دولار منذ تاريخ التوقف في 25 مارس/آذار الماضي إلى اليوم".

وكان العراق قد كسب دعوى رفعها ضد تركيا لدى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بخصوص تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء "جيهان" التركي دون العودة إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".