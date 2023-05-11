العراق يطلب من تركيا استئناف تصدير نفط إقليم كردستان

قالت ثلاثة مصادر، اليوم الخميس، إن العراق أرسل طلبًا رسميًا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي، وذلك بعد إغلاق استمر لما يقرب من سبعة أسابيع.

وقال أحد المصادر الثلاثة ومصدر مستقل بقطاع النفط، إن الطلب الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش، جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد مناقشات على مدار أسابيع.