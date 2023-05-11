عوائق فنية تعرقل ضخ نفط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي

تواجه الصادرات النفطية لإقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي عوائق فنية حالت دون البدء بعمليات التصدير.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، إن "تأخير عمليات ضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تقف وراءه عوائق فنية، وليست سياسية".

ووصف البارزاني في كلمة خلال منتدى "العراق من أجل الاستقرار والازدهار" الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد بأنه اتفاق جيد، نافيًا وجود عوائق سياسية لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف، "علينا حل المشكلات العالقة مع تركيا، ليدخل الاتفاقُ حيّز التنفيذ، والبدء بعمليات التصدير، ومعالجة الخسائر جرّاء توقف الصادرات، التي تنعكس سلبًا على توزيع الرواتب في إقليم كردستان".