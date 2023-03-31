ما أصل الخلاف بين العراق وتركيا بشأن خط أنابيب النفط؟

وفي عام 2014، رفع العراق دعوى للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها؛ للنظر في الدور الذي تؤديه تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال العراق إن أنقرة وشركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) انتهكتا أحكام اتفاقية خط الأنابيب المبرمة بين العراق وتركيا في عام 1973، من خلال نقل النفط من كردستان العراق وتخزينه وتحميله على ناقلات في ميناء جيهان دون موافقة بغداد.

كيف تطور مسار القضية؟

قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنه بعد جلسة الاستماع الأخيرة في باريس، في يوليو تموز الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية في 23 آذار/ مارس الجاري بحق العراق في التحكم بتحميل النفط في ميناء جيهان ومعرفة الكميات المحملة.

وقالت ثلاثة مصادر إن الغرفة طلبت من تركيا أيضا دفع 50% من قيمة الخصم الذي بيعت بموجبه حمولات النفط المستخرج من إقليم كردستان.

لكن تركيا قالت إن غرفة التجارة الدولية ألغت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق، وأمرت بغداد بدفع تعويض لتركيا، دون ذكر قيمته.

وقال مصدر إن تركيا فازت أيضا بدعوى للمطالبة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.

وقال المصدر المطلع على القضية إنه بناء على جميع الأحكام، كان صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا نحو 1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد. وأفاد مصدر تركي بأن العراق طلب في البداية نحو 33 مليار دولار.

وتشمل قضية التحكيم الفترة بين عامي 2014 و2018.

وستشمل قضية تحكيم ثانية قد يستغرق النظر فيها نحو عامين الفترة من 2018 فصاعدا.

وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وكردستان بيانات منذ صدور الحكم، لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.

ورفضت حكومة كردستان العراق التعليق عندما طلبت منها رويترز الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم ترد وزارة الطاقة التركية بعد على طلبات رويترز للحصول على مزيد من التعليقات. ولم يتسن الاتصال بوزارة النفط العراقية اليوم الجمعة للحصول منها على تعليق.

لماذا أوقفت تركيا صادرات النفط؟

في 25 آذار/ مارس الجاري، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.

وقال مصدر مطلع إن هذه الكمية تضمنت 370 ألف برميل من خام حكومة كردستان العراق و75 ألف برميل من خام الحكومة الاتحادية.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب؛ لأن الحكومة الاتحادية العراقية بات لديها الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان.

وسيتعين على شركة سومو العراقية إصدار تعليمات لتركيا بشأن شحن النفط على السفن، وإلا فسيتم تخزين النفط الخام دون تحميله لأي مكان.

وتجري تركيا والحكومة الاتحادية العراقية وحكومة كردستان العراق محادثات للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن صادرات شمال العراق من النفط.

وقال مصدر في حكومة كردستان العراق إن تركيا ليس لديها خيار سوى وقف التدفقات عبر خط الأنابيب حتى يتم التوصل إلى اتفاق.