شركات النفط تعلق إنتاجها أو تخفضه في كردستان العراق

علقت ثلاث شركات نفطية على الأقل تعمل في إقليم كردستان العراق، إنتاجها من النفط أو خفضت معدلات الإنتاج اليوم الأربعاء، عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب في شمال العراق، مع توقع حدوث مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

وأُجبر العراق على تعليق نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام أو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط أنابيب يمتد من حقول نفط كركوك في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.

وأسهم التوقف في زيادة أسعار النفط في الأيام الماضية لتعود إلى قرابة 80 دولاراً للبرميل.

وأوقفت تركيا ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب بعدما فاز العراق بقضية تحكيم قال فيها إن أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان من دون موافقة بغداد.