النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات كردستان العراق

ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، والآمال في احتواء أزمة القطاع المصرفي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.65 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 73.20 دولار للبرميل عند التسوية.