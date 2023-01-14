تقرير: الطلب الصيني على النفط سيصل 16 مليون برميل يوميًا في 2023

وقالت نشرة "أويل برايس"، إن "هذا الارتداد الصيني في الطلب والذي سيظهر جليًا في الربع الثاني من السنة، سيحدث تغييرًا نوعيًا في أسواق الطاقة يتمثل بزيادة الطلب العالمي، وسيتضح ذلك في حصص استيراد النفط لمصافي التكرير".

ونقلت النشرة نتائج استطلاع كانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أجرته مع 11 مستشارًا يركزون على الصين.

وأظهر الاستطلاع ترجيحات بأن "يقفز استهلاك الصين إلى مستوى قياسي عند 16 مليون برميل يوميًا يتجلى في الربع الثاني من السنة، بعد تخارج الصين من حالة الإغلاق مرفوقًا بقفزة استهلاكية في حدود 800 ألف برميل يوميًا".

وكانت بيانات صدرت، أمس الجمعة، قد أظهرت أن واردات النفط الخام ارتفعت، في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 4٪ سنويًا لثالث أعلى مشتريات شهرية في العام 2022، على الرغم من أن واردات الصين من النفط الخام، في العام 2022، كانت أقل قليلًا من العام السابق، وللعام الثاني على التوالي.