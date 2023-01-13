النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية بفضل آمال نمو الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6% هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل حدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2%، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 78.27 دولار.

وقفز برنت 6.7% حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2%، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.