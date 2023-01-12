النفط يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

وارتفع كلا الخامين القياسيين 3% في جلسة الأربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى جانب مخاوف تتعلق بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.

وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 3.6% في عام 2023 عن العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود كوفيد-19.

ويتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ الارتفاع في التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 5.7% في كانون الأول/ ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 6% في الشهر السابق.

كما من المتوقع أن يكون التضخم على أساس شهري عند صفر في المئة.