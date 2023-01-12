النفط يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية
شهدت أسعار النفط ثباتًا إلى حد كبير، الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، إذ قوضت حالة الترقب قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة تأثير توقعات تحسن الطلب في الصين.
واستقر خام برنت عند 82.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات، أو 0.05%، إلى 77.37 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين 3% في جلسة الأربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية، إلى جانب مخاوف تتعلق بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.
وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 3.6% في عام 2023 عن العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود كوفيد-19.
ويتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ الارتفاع في التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 5.7% في كانون الأول/ ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 6% في الشهر السابق.
كما من المتوقع أن يكون التضخم على أساس شهري عند صفر في المئة.
وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على روسيا "بسبب غزو أوكرانيا".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الحظر المرتقب من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرًا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من شباط/ فبراير قد يكون أكثر تأثيرًا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات النفط الخام المنقولة بحرًا من روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
ودخل سقف دولي للسعر فُرض على مبيعات الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر.