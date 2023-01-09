أسعار النفط ترتفع بعد فتح الصين حدودها

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود مما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 79.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.23 دولار للبرميل بزيادة 46 سنتا أو 0.6 في المئة.