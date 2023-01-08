الصين تسدل الستار على سياسة "صفر كوفيد" وتعيد فتح حدودها

وبدأت الصين الشهر الماضي، تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة، وقيودًا على الحركة، وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضرارًا كبيرة بثاني أكبر اقتصاد.

وتقول تيريزا تشاو المقيمة في هونج كونج "أنا سعيدة للغاية، سعيدة جدًّا، ومتحمسة للغاية، لم أر والديّ منذ سنوات".

وكانت تشاو تستعد مع عشرات المسافرين الآخرين للعبور إلى البر الرئيس للصين من نقطة تفتيش لوك ما تشاو في هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ويأمل المستثمرون أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى تنشيط الاقتصاد الذي تقدر قيمته بنحو 17 تريليون دولار ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن التحول المفاجئ في السياسة أدى إلى موجة هائلة من الإصابات أنهكت بعض المستشفيات وتسببت في تعطيل للأعمال.