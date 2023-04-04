العراق.. توقيع "اتفاق مؤقت" لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك
وقّع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في بغداد، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا مؤقتًا بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم، ومن محافظة كركوك.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن السوداني أكد خلال اللقاء، وعلى إثر توقيع الاتفاق، "الرغبة الجادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لمواجهة كل المشاكل والمعوقات الموروثة التي لم تصل إلى حلول، بروح مهنية تقدّم مصلحة أبناء الشعب العراقي في إقليم كردستان وباقي المحافظات".
وأضاف البيان أن السوداني "رحّب بتوقيع المحور المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية، من أجل استئناف تصدير النفط من الإقليم وكركوك، وكانت هناك مفاوضات، طيلة الأيام الماضية، إثر قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم، وهو ما يسبب ضررًا بالغًا في مجمل إيرادات العراق النفطية".
وتابع البيان أن رئيس الوزراء العراقي أكد على أن "الضرر لا يقع على الإقليم فقط وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير، لذلك كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أنه "يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة، فورًا، بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر، والاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وجرى تأجيلها، ولم نصل فيها إلى حلول".
وزاد قائلًا: "ينتظرنا استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي، كما نثمن جهود فريقي التفاوض في الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان، على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيرًا في المباشرة فورًا بتنفيذ الاتفاق".
منوهًا إلى أن "هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز، وهناك ملفات عالقة وعقود مبرمة منذ سنوات، والآن أمامنا واقع جديد فيه إرادة سياسية، والمصلحة لكل العراقيين تقتضي أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة".
مشددًا على أن "أي تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات في موازنة العام 2023، التي صممنا عليها مجمل الإنفاقات والموازنة التشغيلية والاستثمارية وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضررًا بالغًا".
واختتم بالقول: "هذه ثروة الشعب، ويتحتم علينا أن نزيل كل المعوقات، وأن نستأنف التصدير لتحصيل الإيرادات للخزينة العامة، ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم في قانون الموازنة، وبالتالي على الجميع الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه"، بحسب المصدر ذاته.