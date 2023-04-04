العراق.. توقيع "اتفاق مؤقت" لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك

وقّع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، في بغداد، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا مؤقتًا بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم، ومن محافظة كركوك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن السوداني أكد خلال اللقاء، وعلى إثر توقيع الاتفاق، "الرغبة الجادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لمواجهة كل المشاكل والمعوقات الموروثة التي لم تصل إلى حلول، بروح مهنية تقدّم مصلحة أبناء الشعب العراقي في إقليم كردستان وباقي المحافظات".