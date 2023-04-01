اتفاق وشيك بين بغداد وحكومة كردستان لاستئناف صادرات النفط

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، اليوم السبت، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس آذار، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

واتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي نحو 450 ألف برميل يوميًا، سوى 0.5 في المئة تقريبًا من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.