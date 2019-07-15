210 مليارات دولار استثمارات الطاقة الكهربائية في الدول العربية في 5 سنوات

قدرت دراسة رسمية عربية حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة الكهربائية بنحو 210 مليارات دولار حتى عام 2023، وتوقعت أن يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًّا في تلك المشاريع نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن الاستثمارات تشمل حوالي 142 مليار دولار في قطاع توليد الكهرباء، ونحو 68 مليار دولار في النقل والتوزيع.

وأوضحت الدراسة التي اطلعت عليها ”إرم نيوز“ اليوم الاثنين، أن الدول العربية بحاجة لإضافة نحو 88 غيغاواط من الكهرباء في الفترة بين عامي 2019 و 2023، مشيرة إلى أن طاقة المشاريع الحالية تبلغ حوالي 74 غيغاواط.

وقالت الدراسة: إن ”الدول العربية تواصل إعطاء أولوية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتنامي عليها، لكن نجاح تلك المشاريع يتوقف على تأمين الاستثمارات اللازمة، ولذلك من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا بارزًا في المشاركة في هذه المشاريع“.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، رأت الدراسة أن حكومات دول المجلس لا تزال تعطي أولوية لضمان تلبية ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية على الرغم من تنامي العجز في ميزانياتها نتيجة تراجع أسعار النفط والارتفاع المتواصل في احتياجات التنمية فيها.

وأضافت:“بالنسبة للدول الأخرى، فإن التحدي الذي يواجهها لتلبية الطلب على الطاقة يعتبر أكثر جدية وخطورة… ففي تلك الدول مثل: العراق، واليمن، وليبيا، ولبنان، وسوريا، التي تشهد توترات سياسية وحالات عدم استقرار أمني، فإن مهمة تأمين الاستثمارات اللازمة لقطاع الطاقة تعتبر صعبة، خاصة وأنها هي الأخرى تعاني عجزًا ماليًّا كبيرًا“.