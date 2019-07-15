تراجع أسعار النفط بعدما سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي لها، فيما لا يقل عن 27 عامًا، معززة المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/أيلول منخفضة 15 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.57 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب 24 سنتًا أو 0.4 % إلى 59.97 دولار للبرميل.

كان كلا الخامين سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بفعل تخفيضات في إنتاج النفط الأمريكي والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وواصلت مصافي التكرير الواقعة في مسار العاصفة المدارية باري العمل رغم خطر الفيضانات بينما قلصت العاصفة إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك 73% أو 1.38 مليون برميل يوميًا.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني ”جانب المعروض يُبقي الأسعار قوية.“

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، منسجمًا مع توقعات المحللين، مع تراجع الطلب في الداخل والخارج تحت وطأة حرب التجارة الصينية الأمريكية.

لكن الناتج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة فاقا التوقعات، ”مما ينبئ بأن الاقتصاد في الصين أفضل حالاً مما كنا نظن سابقًا،“ حسبما ذكر مكارثي.