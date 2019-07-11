”أوبك“ تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020 وتلمّح لفائض‎

توقعت ”أوبك”، يوم الخميس، تراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل مع ضخ منافسين المزيد، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة لكبح جماح الإمدادات.

وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميًا من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميًا عن العام الحالي.

ويسلط تراجع الطلب على خام أوبك الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأمريكي، وإمدادات أخرى منافسة من سياسة أوبك لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض، وقد يعطي هذا مجالًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي أوبك.

وقالت أوبك، مستخدمة مصطلحًا آخر للنفط الصخري:“إنتاج الخام المُحكم الأمريكي من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك“.

وتوقعت في التقرير أيضًا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنفس إيقاع السنة الجارية، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.

وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية:“توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، لاسيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر.

وكانت أوبك وحلفاؤها مدَّدوا الأسبوع الماضي اتفاق خفض المعروض إلى آذار/ مارس 2020، عازين القرار إلى الحاجة لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.

وأضافت ”أوبك“ أن إنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران تراجع 68 ألف برميل يوميًا إلى 29.83 مليون برميل يوميًا، في مستوى أعلى من الطلب المتوقع للعام 2020.

وينبئ هذا بتخمة معروض خلال 2020 تتجاوز 500 ألف برميل يوميًا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدلات يونيو/ حزيران مع ثبات العوامل الأخرى.