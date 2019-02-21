تركيا بصدد بدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص‎

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص في الأيام المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول المملوكة للدولة، في خطوة قد تثير التوترات مع جارتيها قبرص واليونان.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليًا في قبرص، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة الأناضول عن تشاووش أوغلو قوله، خلال كلمة في مؤتمر أعمال في محافظة آيدن بغرب تركيا: ”في الأيام المقبلة سنبدأ الحفر بسفينتين حول قبرص“.

وأضاف: ”لندع أولئك الذين حضروا إلى المنطقة من بعيد، وشركاتهم، يرون ألا شيء يمكن أن يحدث في تلك المنطقة دوننا. لا يُمكن القيام بأي شيء في البحر المتوسط دون تركيا، لن نسمح بذلك“.

وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها ”فاتح“ في أكتوبر/ تشرين الأول للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود، لكنها حولت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقًا أيضًا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكًا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.

يذكر أن جزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساعٍ عديدة لإحلال السلام، بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام، حتى مع قول القبارصة اليونانيين إن الأمر ليس مطروحًا للنقاش.