غرق مهاجرين سوريين وإنقاذ واحد قبالة سواحل قبرص

المصدر: أ ف ب

غرق مركب كان يحمل مهاجرين سوريين قبالة سواحل قبرص، وتم انتشال مهاجر يبلغ من العمر 32 عامًا ونقله جوًا إلى مستشفى في قبرص، حيث كان يعاني من انخفاض درجة حرارة جسمه.

وأبلغ المهاجر الشرطة بغرق سبعة مهاجرين آخرين كانوا برفقته، وأنه الناجي الوحيد ضمن ثمانية غادروا لبنان بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر على متن قارب اشتروه، وفق ما أفادت إذاعة قبرص الرسمية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في الشرطة قوله: إن المهاجرين حاولوا استخدام نظام تحديد المواقع لإيجاد طريقهم إلى قبرص، لكنهم ضلوا الطريق ونفد وقود قاربهم قبل أن ينقلب في البحر الهائج، الثلاثاء.

وتدفق المهاجرون السوريون بشكل كبير خلال العام الجاري إلى قبرص قادمين من تركيا ولبنان.

وحذّرت قبرص الاتحاد الأوروبي من أنها تواجه ضغوطًا متزايدة؛ جراء ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضيها.

وتشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2018 إلى أن قبرص هي الأولى بالنسبة لعدد طلبات اللجوء، مقارنةً مع عدد السكان بين دول التكتل الـ28.

وأعلنت قبرص أنها تلقت أكثر من 4000 طلب لجوء في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، وهو عدد يفوق بنسبة 55% عدد الطلبات التي تم تقديمها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن رغم وقوعها على بعد 160 كلم من ساحل سوريا، لم تشهد قبرص التدفق الكبير للمهاجرين الذي شهدته كل من تركيا واليونان.