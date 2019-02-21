النفط عند أعلى مستوياته في 3 أشهر‎

صعدت أسعار النفط الآجلة في تعاملات، الخميس، مدعومة بخفض أكبر مرتقب في إنتاج النفط الخام، من جانب السعودية، واستمرار تراجع الإنتاج في إيران وفنزويلا.

وأعلنت السعودية في أكثر من مناسبة، خفض إنتاج النفط بشكل أكبر في آذار/مارس المقبل، ليستقر دون 10 ملايين برميل يوميًّا، مقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميًّا في كانون الأول/يناير الماضي.

وبحلول الساعة الـ (07:14 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 0.07 % أو 4 سنتات، إلى 67.12 دولار للبرميل.

وفي الاتجاه ذاته، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 0.26 % أو 15 سنتًا إلى 57.31 دولار للبرميل.

وأفقدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، نحو مليون برميل من إنتاج طهران النفطي في كانون الأول/يناير الماضي على أساس سنوي، إلى 2.71 مليون برميل يوميًّا.