دول الخليج تبدأ محادثات مع العراق لتصدير فائض الكهرباء إلى البصرة

قال مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بدأت محادثات مع العراق للربط الكهربائي مع شبكته.

وأشار وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، الدكتور مطر النيادي، إلى أن “هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تدرس مع السلطات العراقية ربطًا كهربائيًا بمحافظة البصرة في جنوب العراق”.

وذكر، على هامش مؤتمر في مدينة مراكش المغربية، أن مجلس التعاون الخليجي قد يصدر فائضه من الكهرباء، مضيفًا أن مجلس التعاون الخليجي ينتج 100 جيغاوات سنويًا، ولا يُستهلك منها إلا 30% في فصل الشتاء.

وأوضح النيادي أن مجلس التعاون الخليجي يدرس أيضًا ربطًا كهربائيًا مع منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة الهندية، دون الخوض في تفاصيل.

ويُعاني العراق ومحافظته الجنوبية البصرة من انقطاعات في الكهرباء منذُ سنوات مع تدهور الخدمات العامة.