نجم السوشيال ميديا العراقي “نور بي أم” يعظم تارة فارس بـ”عليها السلام”

تحدى نجم السوشيال ميديا العراقي الشاب، الشهير باسم “نور بي أم”، آلة القتل التي أودت بجميلات مواقع التواصل وناشطين وناشطات العراق.

وأعلن “نور بي أم” حداده على المودل تارة فارس التي راحت ضحية رصاصات غادرة من قبل مجهول، يوم الخميس الماضي، حيث كتب في ذلك اليوم: “كسرتي ظهري والله ينتقم من ولاد الحرام”.

والتزم الشاب العراقي – الشهير بصوره ومقاطعه المتشبه بها بالنساء – الحداد بالفعل، حيث أعلن حزنه طوال الأيام الماضية على تارة عبر حساباته في مواقع التواصل.

ومع لحظة اغتيال تارة فارس، انتشرت شائعة عن اقتحام مسلحين لمنزل “نور بي أم” ونقله للمستشفى، والتي لم يعلق عليها مطلقًا. لكنه عاد ونشر “بوست” جديدًا عبر حسابه في “انستغرام” عن تارة فارس.

ويبدو أن “نور بي أم” قرر تحدي المستقبل المجهول، والذي قد يضعه على قائمة الاغتيالات، حيث كتب: “الأشياء الداسويها تضامنا مع تارة عليها السلام إذا راحت فأكو غيرها موجود لازم تنحرر بالغصب ببلدنا، لأن احنا بشر واللي يحاسبنه بس رب العالمين”.

وأكد “نور بي أم” أن ما يحدث سيؤدي حتمًا إلى تحرر البلد من المتطرفين: “أمريكا جانت هيج اللي صلخت وحدة بالشارع اللي هي هسة صاحبة رمز تمثال الحرية وهسة أمريكا بلد الحرية الأول بالحقوق بالنسبة للموت بيد الله سبحانه وتعالى والشاهدة حلوة من أجل بلدك”.