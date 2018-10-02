أول صورة لموقع حريق بني ياس.. فاجعة “آل بديوي الكثيري” تصدم الإماراتيين

تفاعل إماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء عن وفاة 9 مواطنين من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بحريق في منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس إحدى ضواحي العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونعى مغردون عبر موقع التواصل “تويتر” ضحايا الحريق، مقدمين عزاءهم لعائلة آل بديوي، وداعين لهم بالصبر والسلوان وسط حالة من الصدمة والتضامن مع هذه الواقعة المأساوية.

وجرى معظم التفاعل على أساس أن عدد الوفيات 8 غير أن مصدرًا مقربًا من العائلة أكد لـ”إرم نيوز” أن عدد الضحايا ارتفع إلى 9 إذ توفيت في وقت لاحق إحدى الضحايا هي زوجة رب العائلة بعد نقلها إلى المستشفى.

وبذلك تكون تفاصيل الوفيات 3 سيدات هنّ زوجة رب البيت وأخته وزوجة أخيه، و6 أطفال هم ابنتان لرب البيت، وابنة زوج أخيه، وأبناء أخته (ابنتان وولد).

وحصلت “إرم نيوز” على صورة من موقع الفاجعة، إذ لا زالت السلطات في أبوظبي تحقق في ملابسات الحادث.

وكتب “خليفة”: “اللهم صبر عائلة ال بديوي بن جداد الكثيري في حادثة صباح اليوم حريق في منزلهم الكائن في بني ياس وتسبب الحريق وفاة 8 أشخاص .. إنّا لله وإنّا اليه راجعون # الله يصبهم ويربط على قلوبهم بالصبر والسلوان لاحول ولا قوة إلا بالله”.

وعلق “عثمان باوزير”: “بقضاء الله و قدرة وفاة 8 من أفراد عائلة آل بديوي بسبب حريق نشب في منزل علي بن البديوي الكثيري، وسيتم موافاتكم بوقت الجنازة”.

ونعى “يحيى النعماني”: “بقضاء الله و قدرة وفاة 8 من أفراد عائلة آل بديوي بسبب حريق نشب في منزل علي بن البديوي الكثيري الصلاة عليهم بعد العصر بإذن الله في مقبرة بني ياس”.

بقضاء الله و قدرة وفاة 8 من أفراد عائلة آل بديوي بسبب حريق نشب في منزل علي بن البديوي الكثيري الصلاة عليهم بعد العصر

بإذن الله في

( مقبرة بني ياس ) منقول@Janaza_uae@Masajid_UAE — يحيى النعماني Yahya Alnoamani⁦ (@Yahya_Alnoamani) October 2, 2018

وتفاعل “مسعد بن بريك الكثيري” من سلطنة عمان: “لا حول ولا قوة الا بالله وفاة 8 أشخاص اليوم من عائلة بن البديوي جداد الكثيري، والسبب حادث حريق في منزلهم الواقع في بني ياس وان شاء الله الله يتقبلهم من الشهداء.. ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة والله يربط على أهلهم الربط والسلوان”.

لا حول ولا قوة الا بالله

وفاة 8 أشخاص اليوم من عائلة بن البديوي جداد الكثيري ، والسبب حادث حريق في منزلهم الواقع في بني ياس وان شاءالله الله يتقبلهم من الشهداء

.

.

ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة والله يربط على أهلهم الربط والسلوان — مسعد بن بريك الكثيري (@mom212) October 2, 2018

ودعا “سلطان بن الشرف”: “اللهم صبر عائلة آل بديوي بن جداد الكثيري في حادثة صباح اليوم حريق في منزلهم الكائن في بني ياس، وتسبب الحريق وفاة 8 أشخاص .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون # الله يصبرهم ويربط على قلوبهم بالصبر والسلوان لاحول ولا قوة إلا بالله”.

بدوره، تفاعل الإعلامي السعودي “عبدالله البندر” مع الحادثة: “وفاة 8 من أفراد عائلة آل بديوي بسبب حادث حريق نشب في منزلهم بمدينة بني ياس – أبوظبي لا أعرفهم، ولكن أحزنني خبر وفاتهم إثر هذه الفاجعة . الله يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته | الصلاة عليهم العصر في مسجد مقبرة بني ياس”.

وفاة 8 من أفراد عائلة آل بديوي بسبب حادث حريق نشب في منزلهم بمدينة بني ياس – أبوظبي

لا أعرفهم ولكن أحزنني خبر وفاتهم إثر هذه الفاجعة . ???? الله يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته

| الصلاة عليهم العصر في مسجد مقبرة بني ياس | — عبدالله البندر (@a_albander) October 2, 2018

لاحول ولاقوة الا بالله

وفاة 8 أشخاص من عائلة بن بديوي الكثيري ، والسبب حادث حريق في منزلهم الواقع في

بني ياس في البيوت الي مقابل شرق ٧ — SMA???????????????? (@saeed_almnhalli) October 2, 2018