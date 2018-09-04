سلطنة عمان: خلافات مجلس التعاون الخليجي إلى زوال

قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، إنه و”بالرغم من حالة التباين والخلاف السياسي التي يمر بها مجلس التعاون في المرحلة الراهنة، إلا أننا نرى بأنه مهما حصل من خلافات وتباينات بين الأشقاء فإن مآلها إلى الزوال”.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عنه قوله: “نحن على ثقة بأن مجلس التعاون سيبقى صرحًا راسخًا متجددًا – بإذن الله تعالى – وعلى يقين بأن جميعنا متمسك بمجلس التعاون الذي أثبت قدرته على تجاوز الصعاب والتحديات، وحقق منذ تأسيسه إنجازات ومكاسب مهمة ضمن المسيرة المباركة التي حددها القادة؛ لتحقيق الرفاهية والاستقرار والتنمية لسائر شعوب دول مجلس التعاون، ولا يمكن التفريط بها أو التخلي عنها”.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة السادسة للجنة العُمانية البحرينية المشتركة، المنعقدة على مدى يومين، واختتمت أعمالها، اليوم، بمدينة صلالة العُمانية، بمشاركة بن علوي ونظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.