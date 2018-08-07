سلطنة عمان تؤيد السعودية في موقفها من كندا

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، عن تأييدها لموقف السعودية الرافض لتدخل كندا في شؤون المملكة الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنّ “السلطنة تابعت الموقف السياسي الحالي بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا، حيث تؤكد السلطنة على موقفها الثابت بعدم جواز تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتأمل بأن يتم تجاوز هذا الموقف بين البلدين”.

وأعلنت السعودية، أمس، طرد السفير الكندي لدى المملكة، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع أوتاوا.

وجاء التحرك السعودي الصارم؛ ردًا على كندا، بعد أن عبرت، يوم الجمعة، عن قلقها من اعتقال من وصفتهم بالنشطاء في السعودية، ودعت للإفراج عنهم.

وقالت الرياض، إن”الموقف الكندي يعد تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”.