واردات آسيا من نفط إيران تسجل أعلى مستوى في 10 أشهر خلال يوليو

أظهرت بيانات ملاحية وحكومية، أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أعلى مستوى في عشرة أشهر خلال تموز/يوليو الماضي، حيث خفضت كوريا الجنوبية وحدها الواردات قبيل العقوبات الأمريكية القادمة على طهران.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.87 مليون برميل يوميًا من إيران وفقًا للبيانات، بارتفاع 23.3 % على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

لكن مشتريات الدول الأربع الإجمالية من الخام الإيراني من المتوقع أن تنخفض بشدة في الأشهر القادمة، حيث من المنتظر أن تبدأ العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وطالبت واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض وارداتهم منه إلى صفر في الفترة السابقة على فرض العقوبات على القطاع لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في الشرق الأوسط.

وتظهر بيانات أولية لتدفق التجارة، أنه من المنتظر أن تهبط صادرات إيران من الخام والمكثفات في آب/أغسطس الجاري إلى أقل من 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2017.

وارتفعت واردات الصين من الخام الإيراني 27 % في تموز/يوليو الماضي، على أساس سنوي إلى 722 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات تومسون رويترز على أيكون، وأوقفت الصين في وقت سابق من العام الجاري نشر البيانات المفصلة لوارداتها النفطية.

وتقول مصادر، إن الصين تحولت إلى استخدام الناقلات الإيرانية لنقل الخام الإيراني منذ تموز/يوليو الماضي للالتفاف على العقوبات والاحتفاظ بالإمدادات الإيرانية حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل على الأقل.

وقفزت واردات الهند من إيران في تموز/يوليو الماضي 85.1 % على أساس سنوي إلى 768 ألف برميل يوميًا، لتتفوق على الصين في الكميات للشهر الثاني على التوالي.

وتراجعت واردات كوريا الجنوبية 45.8 % إلى 200 ألف برميل يوميًا، وقالت مصادر إن كوريا الجنوبية أوقفت جميع شحنات النفط الإيراني من تموز/يوليو الماضي للمرة الأولى في ست سنوات، ومن المرجح أن تظهر البيانات الحكومية عدم استيراد أي كميات من إيران في آب/أغسطس الجاري.

وارتفعت واردات اليابان من النفط الإيراني في تموز/يوليو الماضي 9.6 % على أساس سنوي إلى 184 ألف برميل يوميًا، بحسب بيانات وزارة التجارة اليابانية اليوم الجمعة.