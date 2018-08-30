بالصور.. كوريا الجنوبية تُحوّل نفقًا على الطريق السريع لمزرعة ذكية

نجحت شركة زراعية في كوريا الجنوبية في تحويل نفق مهجور على الطريق السريع جنوب العاصمة سيول، إلى مزرعة عمودية باستخدام التقنية الفائقة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن شركة “NextOn” للزراعة الداخلية، زرعت الفواكه والخضروات بدون تربة، في طبقات مكدسة عموديًا داخل النفق، باستخدام الماء فقط، واستبدلت ضوء الشمس بمصابيح وردية الإضاءة، وعززتها مع أنغام الموسيقى الكلاسيكية.

وقال تشوي جاي بن، رئيس الشركة، إنهم “عززوا الموسيقى داخل المزرعة الذكية؛ لأن المحاصيل الزراعية تحب الاستماع للموسيقى مثلنا”، مُبينًا أنها ستنمو في ظروف مثالية بدون استخدام أي نوع من المبيدات والمواد المعدلة وراثيًا، حيث يُوفر النفق درجات حرارة تتراوح ما بين 10 – 22 درجة مئوية، لتحسين ظروف النمو.

وأوضح بن، أن تقنية الزراعة بدون تربة تُقلل من استخدام الماء والطاقة، وتحد من الحاجة للعمال والتكاليف الإضافية، مضيفًا أن المستشعرات الموجودة في كل طبقة عمودية تقيس المتغيرات حولها، مثل درجة الحرارة والرطوبة والضوء وثاني أكسيد الكربون ومستويات الغبار، وذلك للحفاظ على أفضل بيئة لكل محصول.

ومن المقرر حصد المحاصيل نهاية الشهر الجاري، وبيعها في متاجر التجزئة.

وينظر إلى الزراعة العمودية في الأماكن المغلقة كحل محتمل لفوضى تدهور المحاصيل الزراعية في كوريا الجنوبية، جراء التغييرات المناخية، بالتزامن مع النقص الحاد في العمالة وشيخوخة السكان.