الكويت تعتزم ضخ 112 مليار دولار في مشاريع نفطية

تعتزم الكويت تنفيذ مشاريع نفطية ضخمة تبلغ تكلفتها نحو 34 مليار دينار (112 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية القادمة، في إطار برنامج طويل الأمد يهدف إلى تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ناقش خطة الاستثمار للفترة بين 2018 و2023 خلال اجتماعه في الكويت، أمس الثلاثاء، برئاسة وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن مجلس الإدارة “اطلع على حجم المشاريع والاستثمارات النفطية الضخمة للمؤسسة وشركاتها والمقدرة بنحو 34 مليار دينار.”

ولم تعط الصحيفة تفاصيل عن تلك المشاريع لكن الكويت أعلنت سابقًا عن مشاريع كبيرة في مجال النفط الخام والتكرير والبتروكيماويات والمنتجات البترولية.

ومن أبرز مشاريع التكرير مصفاة الزور جنوب الكويت التي تبلغ طاقتها الانتاجية 615 ألف برميل يوميًا بتكلفة حوالي 15 مليار دولار، وهي من أكبر المصافي في العالم، إضافة إلى مشروع الطاقة النظيفة ومجمع البتروكيماويات قرب مصفاة الزور.

وفي مجال النفط الخام تهدف المشاريع إلى رفع طاقة الانتاج من نحو 3.15 مليون برميل يوميًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا عام 2020 وحوالي 4.75 مليون برميل يوميًا قابلة للاستمرار بعد عام 2030.

وتملك الكويت، العضو المؤسس في منظمة أوبك، سادس أكبر احتياط نفط مثبت في العالم، إذ يقدر بنحو 101 مليار برميل تكفيها لأكثر من 90 سنة بمستوى الإنتاج الحالي.