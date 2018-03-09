الفنزويلي أليربو بارا.. منظمة “أوبك” تنعى أحد أهم مؤسسيها

تُوفي أليريو بارا، المسؤول النفطي الفنزويلي الذي ساعد بتأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول”أوبك” وظل له دور مؤثر في اجتماعاتها، عن 90 عامًا.

وبصفته مساعدًا لوزير الطاقة الفنزويلي آنذاك، حضر بارا الاجتماع الذي عقده مسؤولون من فنزويلا، والسعودية، والكويت، وإيران، والعراق، في بغداد العام 1960، والذي شهد الإعلان عن قيام أوبك التي يوجد مقرها الآن في فيينا.

وأثنى الأمين العام لـ”أوبك” محمد باركيندو على بارا قائلًا إنه “أحد الرجال العظماء في التاريخ”.

وشغل بارا منصب وزير الطاقة والمناجم في فنزويلا خلال الفترة من 1992 إلى 1994، ورئيس وفدها إلى أوبك، وتولّى أيضًا رئاسة المنظمة، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة “بدفسا”.

وقالت مصادر: “إن بارا ظل خلال الأعوام اللاحقة يلعب دورًا غير رسمي، لكنه مؤثر في اجتماعات أوبك لرسم السياسة النفطية، وساعد أحيانًا المنظمة المتشاكسة في الوصول إلى اتفاق”.

وقال مصدر في صناعة النفط كان يعرف بارا: “كان يذهب دائمًا إلى فيينا لحضور الاجتماعات، لم يكن يذهب إلى الأمانة العامة لأوبك، لكن الناس كانوا يأتون للقائه، كان له دور مؤثر جدًا”.

وحضر بارا الغالبية العظمى من اجتماعات أوبك المئة والثلاثة والسبعين منذ 1960 .

وقال مصدر في “أوبك”:” لم يكن له فقط دور أساس في تأسيس أوبك، لكنه ظل على ارتباط بالمنظمة طوال حياته الحافلة بالأحداث”.