النفط يرتفع بفعل تعطل إمدادات ليبية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد توقف تحميلات الخام في ميناء رئيس بليبيا؛ ما بدد انخفاض الأسعار في وقت سابق بسبب أدلة على الزيادة المستمرة في إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وقال موقع إلكتروني ليبي، إن جميع التحميلات في ميناء الزاوية لتصدير النفط، والذي يصدر 308 آلاف برميل يوميًا من النفط من حقل الشرارة، توقفت بسبب إضراب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 65.06 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 10:17 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.67 دولار، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 17 سنتًا إلى 61.53 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان نحو 1% أمس الاثنين بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الإنتاج من حوض صخري سيبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير شهري الاثنين إن “من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام الأمريكي من تكوينات صخرية كبيرة بواقع 131 ألف برميل يوميًا في أبريل/ نيسان بالمقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى مستوى قياسي قدره 6.95 مليون برميل يوميًا”.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة متجاوزًا 11 مليون برميل يوميًا في أواخر العام الجاري لتنتزع المركز الأول عالميًا من روسيا.