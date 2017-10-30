بريطانيا تستثمر 97 مليون دولار بمشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في مصر

أعلنت بريطانيا عن استثمار 97 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 1.7 مليار جنيه مصري، في مشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم إنشاؤه بمصر تحت اسم “بنبان”.

ومن المتوقع أن يكون “بنبان”، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وستدعم استثمارات بريطانيا توليد 400 ميغاواط من الطاقة المتجددة بما يمثل أكثر من 20% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.

وقال بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن “مجموعة شركة cdc المملوكة بالكامل لحكومة المملكة المتحدة وهي جزء من تحالف، تقدم حزمة تمويلية لإنشاء مشروع بنبان والذي سيضم 32 محطة للطاقة الشمسية”.

وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، عن “فخره باستثمار بريطانيا في هذا المشروع الذي سيوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 350 ألف شخص، وسيوفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل للشباب”.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وقعا أمس الأحد، مع ديمتري تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء مشروع “بنبان” بمدينة “أسوان” بقدرة إجمالية تصل إلى 590 ميغاواط.