شركة إماراتية تقدم أدنى سعر لمشروع توليد كهرباء عبر الطاقة الشمسية في السعودية

قدمت شركة مصدر الإماراتية، أدنى سعر لتوليد 300 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في منطقة الجوف شمالي السعودية.

وأجرى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء، مراسم فتح أظرف عطاءات المشروع.

وبحسب بيان للمكتب عقب عملية فتح الأظرف، مساء الثلاثاء، “قُدمت ثمانية عطاءات من مطورين إقليميين ودوليين تم تأهيلهم مسبقاً لدخول المناقصة”.

وقدمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الإماراتية، أقل سعر لتكلفة المشروع بقيمة 6.69 هللة (1.76 سنت) للكيلو واط الواحد.

وتعد مصدر شركة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي.

وأكد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، أن نتائج فتح الأظرف التي تم الإعلان عنها، “لا تمثل أي تصنيف لمقدمي العطاءات، ولا تُعبر عن أي نية من جانب المكتب حول نتائج إرساء العطاءات”.

وأضاف المكتب في بيانه، “أنه يعكف حالياً على تقويم العطاءات، للتحقق من مدى التزامها بمتطلبات وشروط مُذكرة طلب العروض، على أن يُكشف في الـ27 من يناير/كانون الثاني 2018 عن اسم الشركة الفائزة بالمشروع”.

ويعد المشروع المعلن عنه، هو باكورة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للسعودية.

وأعلنت السعودية في الـ25 من أبريل/ نيسان 2016، التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المستقبلية 2030، التي تستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 غيغاواط بحلول 2020 و9.5 غيغاواط بحلول 2023.