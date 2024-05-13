"لوموند": الدَّين العام الأمريكي يثير القلق قبل انتخابات الرئاسة

يطغى الدين العام الأمريكي على كل المخاوف الأخرى، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، "فيتحول إلى الفيل الذي لا مفرَّ منه في الغرفة"، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويبدو أن كلًّا من الديمقراطيين والجمهوريين يتجاهلونه، رغم أن هذا الدَّين يمثل تهديدًا جوهريًّا للاقتصاد العالمي.

وقالت الصحيفة، إنه رغم أنَّ الاقتصاد المزدهر، في ظل النمو المذهل ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته على الإطلاق، فإن العجز العام الأمريكي، الذي ظل في المتوسط عند مستوى 9% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، يثير قلق الخبراء.