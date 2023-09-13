"موديز" تخفض نظرتها المستقبلية للجابون إلى "سلبية"

خفضت وكالة التصنيف العالمية "موديز" نظرتها المستقبلية للجابون من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تزايد المخاطر السياسية والمخاطر على السيولة لدى الحكومة في أعقاب الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

وفي الانقلاب الثامن في منطقة غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، استولى ضباط من الجيش على السلطة في 30 أغسطس/ آب بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونجو في الانتخابات التي رفضوها وقالوا إنها ليست ذات مصداقية.

وأبقت الوكالة على التصنيف السيادي للجابون عند Caa1.

وتصنيف Caa1 هو المستوى الذي يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية عالية جدًا، وفقًا لموقع وكالة "موديز".