ما الذي تجب معرفته عن منع نتفليكس مشاركة كلمات المرور؟

اتخذت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي المرئي، مؤخراً، قراراً يقضي بمنع مشاركة كلمات المرور بين المستقلين، ضمن محاولاتها الحثيثة لتعويض خسائرها المالية.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأشخاص الذين يشاهدون محتوى "نتفليكس" باستخدام حساب شخص آخر إنشاء حساب خاص بهم، بدءًا من نهاية شهر آذار/مارس المُقبل.

وسيكون لزاماً على المستخدمين غير المشتركين في الشبكة إتمام عمليات تسجيل الدخول الخاصة بهم والدفع مقابل حساباتهم الخاصة في أقرب وقت لمتابعة المحتوى المطلوب.

كما سيتعين على أولئك الذين لا يزالون يرغبون في مشاركة حساب مع أشخاص في منزل مختلف الاشتراك في "المشاركة المدفوعة" بإضافة بضعة دولارات زائدة شهريًا.