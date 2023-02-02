ما الذي تجب معرفته عن منع نتفليكس مشاركة كلمات المرور؟
اتخذت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي المرئي، مؤخراً، قراراً يقضي بمنع مشاركة كلمات المرور بين المستقلين، ضمن محاولاتها الحثيثة لتعويض خسائرها المالية.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأشخاص الذين يشاهدون محتوى "نتفليكس" باستخدام حساب شخص آخر إنشاء حساب خاص بهم، بدءًا من نهاية شهر آذار/مارس المُقبل.
وسيكون لزاماً على المستخدمين غير المشتركين في الشبكة إتمام عمليات تسجيل الدخول الخاصة بهم والدفع مقابل حساباتهم الخاصة في أقرب وقت لمتابعة المحتوى المطلوب.
كما سيتعين على أولئك الذين لا يزالون يرغبون في مشاركة حساب مع أشخاص في منزل مختلف الاشتراك في "المشاركة المدفوعة" بإضافة بضعة دولارات زائدة شهريًا.
ودأب عدد كبير من مستخدمي الشبكة على مشاركة كلمة المرور الخاصة بحساباتهم مع آخرين، هي عادة يتبناها مستخدمو "نتفليكس" لتوزيع كلمة المرور الخاصة بهم على أشخاص آخرين يعيشون خارج منزلهم.
ويتيح هذا لهؤلاء الذين يطلق عليهم "المستقلين" الوصول إلى حساباتهم وإنشاء ملفهم الشخصي ومشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية دون دفع فلس واحد.
ويعتبر مكتب الملكية الفكرية مشاركة كلمة المرور على "نتفليكس" ومنصات بث الفيديو الأخرى انتهاكًا لقانون حقوق النشر، وبالتالي فهي غير قانونية.
وفي حال مشاركة كلمات المرور يعود الأمر إلى الشركات نفسها لاتخاذ إجراءات من خلال المحاكم إذا لزم الأمر، لكن ليس هناك ما يشير حتى الآن إلى أن "نتفليكس" ستحاول القيام بذلك.
وعلى مدار سنوات مضت، ذكرت شروط خدمة "نتفليكس" أن مستخدمي الحساب يجب أن يعيشوا في إطار نفس الأسرة، لكنها لم تتخذ أي إجراء قوي حتى عام 2023.
لماذا أوقفت نتفليكس مشاركة كلمات المرور؟
وتسعى "نتفليكس" لحظر مشاركة كلمة المرور لأنها تريد المزيد من أموال الناس، على الرغم من أن القصة بأكملها أكثر تفصيلاً قليلاً.
وعلى "نتفليكس" يمكن لحساب واحد استضافة ما يصل إلى 5 "ملفات تعريف"، تتم تسمية كل منها بشكل فردي وتنسيقها لشخص معين.
ويمكن لكل شخص الاستمتاع بميزات مخصصة، مثل توصيات المشاهدة التي تعمل بالخوارزميات وسجل المشاهدة والإعدادات، في ملفهم الشخصي.
وصممت الشبكة هذه الميزة في الأصل بحيث يمكن للعديد من أفراد الأسرة، مثل الأطفال، الاستمتاع بالمحتوى دون الحاجة إلى بدء حساب "نتفليكس" الخاص بهم ودفع الرسوم الشهرية.
ولكن حتى الآن لم يكن هناك ما يمنع استخدامه في منازل متعددة، على الرغم من أن شروط خدمة "نتفليكس" تقول منذ فترة طويلة إن مستخدمي الحساب يجب أن يعيشوا في نفس المنزل.
وفي الواقع، كان ذلك يعني أن 5 أشخاص يعيشون في 5 عناوين مختلفة يمكن أن يكون لديهم ملف تعريف خاص بهم تحت حساب واحد، وبمعنى آخر، يحصل 5 أشخاص مختلفين على نتفليكس بسعر واحد.
وبحسب بيان للشبكة، فإن ذلك القانون يحرمها من مصدر إيرادات محتمل، ويقوض قدرتها على المدى الطويل على الاستثمار في خدمتها وتحسينها.
ما هي حلول نتفليكس لمشاركة كلمات المرور؟
وطوال عام 2023، ستطرح "نتفليكس" ميزة جديدة على مستوى العالم تسمى "المشاركة المدفوعة"، وهي في الأساس حلها الذي طرحته لمشاركة كلمة المرور.
وتسمح "المشاركة المدفوعة"، التي يجري اختبارها في دول مختارة في أمريكا الجنوبية، للأشخاص من أسر مختلفة بإضافة ملفات تعريف تحت حساب واحد بتكلفة إضافية لصاحب الحساب.
وقالت "نتفليكس" في خطاب المساهم الخاص بها إن المشاركة المدفوعة ستبدأ في طرحها على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم في وقت مبكر من نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي نهاية شهر آذار/مارس المُقبل.
ولا يزال يتعين الكشف عن تكلفة "المشاركة المدفوعة" في بلدان مثل المملكة المتحدة، ولكن في أمريكا الجنوبية كان الأمر يعادل 2 جنيه إسترليني أو 3 جنيهات إسترلينية لكل ملف شخصي شهريًا.
وستضاف تكلفة "المشاركة المدفوعة" إلى الاشتراك الشهري المحدد من 4.99 جنيه إسترليني إلى 15.99 جنيه إسترليني، وستكون مثالية للأشخاص الذين ربما يعيشون في منزل آخر لأطفالهم/ ولكنهم يريدون دفع تكلفة تجربة "نتفليكس" الخاصة بهم.
ويمكن أن تناسب "المشاركة المدفوعة" مجموعة صغيرة من الأصدقاء عبر أسر مختلفة، حيث يكون صاحب الحساب دافع الفواتير أكثر ثراءً بكثير من أي شخص آخر.
ومع طرحها، ستحل "المشاركة المدفوعة" محل مشاركة كلمة المرور، لذلك من الناحية الفنية لا توقف "نتفليكس" مشاركة كلمة المرور، بل تستثمرها، إذ لن يضطر مستخدمو "نتفليكس" إلى عناء "المشاركة المدفوعة" إذا كانوا يعيشون في نفس المنزل، الذي يعيش فيه صاحب الحساب.
وكانت الشبكة قد أطلقت مؤخراً ميزة جديدة تسمى "إدارة الوصول والأجهزة"، وهي خاصية جديدة في إعدادات الحساب تُتيح للأعضاء سهولة عرض الأجهزة التي تبثّ من حساباتهم مؤخرًا، وإمكانية الخروج من أجهزة معينة بنقرة واحدة.
وبحسب الشبكة، فإن هذه الخاصية المطلوبة بشدة لمساعدة الأعضاء في إدارة حساباتهم بأمان متوفرة على الويب والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "iOS" و"Android" لجميع الأعضاء حول العالم.
كيف ستطبق نتفليكس حظر مشاركة كلمة المرور؟
سيتعين على "نتفليكس" إلى حد ما الوثوق بمستخدميها بعدم خرق القواعد، وسيساعدها تحذير مكتب الملكية الفكرية، لكن سيتعين على الشبكة أيضًا استخدام عناوين "IP" ومعرفات الجهاز لتحديد موقع أجهزة التلفزيون والهواتف والأجهزة اللوحية التي تستخدم ملفًا شخصيًا على حساب "نتفليكس".
وإذا كان هناك عدم تطابق أو أي علامات مشبوهة، فستعرف تقنية "نتفليكس" أنهم في أسر مختلفة ويخالفون القواعد، ما لم يتم تسجيلهم بالطبع للمشاركة المدفوعة.
ماذا تفعل نتفليكس أيضًا لإحباط مشاركة كلمات المرور؟
وأكد "نتفليكس" أنه لن يتم فرض رسوم غرامة على أصحاب الحسابات، على الرغم من تخزين تفاصيل الدفع الخاصة بهم على الحساب وهم جاهزون تقنيًا للخصم في أي وقت.
وقالت على صفحة المساعدة الخاصة بها على موقعها الإلكتروني إنها "لن تفرض عليك رسومًا تلقائيًا إذا شاركت حسابك مع شخص لا يعيش معك".
وقد ينتهي الأمر بالشبكة بـ"قصف" أصحاب الحسابات برسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التحذيرية على الشاشة حتى يوافقوا على تنشيط "المشاركة المدفوعة".
وتشير نصيحة من شركة قانونية إلى أنه قد يكون من المفيد الالتزام بالقواعد من الآن فصاعدًا.
وبحسب الشبكة، وافق المستخدمون على شروط الاستخدام التي تنص على أن محتوى "نتفليكس" المتاح مخصص للاستخدام الشخصي ولا ينبغي مشاركته مع الأفراد خارج منزل المستخدم.
كما تم حظر مشاركة كلمة المرور صراحة، لذلك فإن القيام بذلك هو إساءة استخدام لخدمة نتفليكس وخرق واضح للعقد، وهذا من شأنه أن يبرر إنهاء الشبكة للاتفاقية ومقاضاة المستخدم بسبب الأضرار.
وفي محاولة من "نتفليكس" لإحباط مشاركة كلمات المرور، أطلقت الشبكة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أداة تسمى "نقل الملف الشخصي" تتيح للعاملين المستقلين ترحيل ملفهم الشخصي بسهولة إلى حساب جديد.
ولنقل ملف تعريف، يحتاج المستخدمون إلى تحديد خيار "ملف تعريف النقل" في القائمة المنسدلة على الصفحة الرئيسية ثم اتباع التعليمات.