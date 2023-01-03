"نتفليكس" تنهي أسوأ عام لها بانخفاض قيمة أسهمها بأكثر من 50%

أنهت منصة نتفليكس أسوأ عام لها منذ نحو عقد، فخلال العام المنصرم انخفضت قيمة أسهمها بأكثر من 50% وخسارة تقدر بـ 136 مليار دولار من القيمة السوقية.

وكانت نتفليكس تأسست منتصف العام 1997 كمنصة ترفيه متخصصة في تزويد مشتركيها بخدمة البثّ الحي والأفلام والمسلسلات حسب الطلب، وحققت المنصة نجاحا ورواجا واسعين، قبل أن تتراجع وسط منافسة من منصات مماثلة ظهرت لاحقا.

ووفقا لتقرير في موقع "برايبارت" الأمريكي فإن أسهم المنصة انخفضت خلال العام 2022، بنسبة 50.6%، وهي أكبر نسبة تنخفض فيها قيمة السهم على أساس سنوي منذ العام 2011.