عدد مشتركي "نتفليكس" في العالم يتخطى التوقعات

وحققت الشركة الأمريكية إيرادات بـ 7,8 مليار دولار، إلا أنها سجلت أرباحاً صافية بـ55 مليوناً فقط، أي أقل بكثير من مبلغ الـ257 مليوناً الذي كان متوقعاً.

وأعلنت المنصة من جهة ثانية أنّ مؤسسها ريد هاستينغز تخلّى عن منصبه كمدير تنفيذي مشارك لغريغ بيترز الذي سيتولى هذه المهمة إلى جانب تيد ساراندوس.

وقال ريد هاستينغز، الذي أنشأ في الأساس خدمة لتأجير أقراص "دي في دي" بالبريد: "أنا فخور جداً بالسنوات الخمس والعشرين الأولى وأتطلع للسنوات الخمس والعشرين المقبلة"، وسيبقى هاستينغز في الشركة ليشغل منصب رئيس تنفيذي لها.

وكانت نتفليكس فقدت 1,2 مليون مشترك في الربع الأول من السنة الفائتة.

وفيما أعادت المنصة استقطاب الملايين مرة جديدة خلال الربع الثالث، وصل عدد المنضمين الجدد لها إلى 7,66 مليون مشترك بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، في نتيجة تخطت بشكل كبير توقعاتها.

واستفادت المنصة تحديداً من مواسم جديدة لمسلسلات حققت نجاحاً من أمثال "ذي كراون" و"إميلي إن باريس"، ومن أعمال جديدة أيضاً كالمسلسل الوثائقي "هاري اند ميغن" ومسلسل "ونسداي".