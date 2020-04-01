طيران الإمارات تنقل جميع عمليات الشحن مؤقتا إلى مطار دبي‎

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قالت شركة طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، إنها ستشغل جميع خدمات الشحن من مطار دبي الدولي اعتبارا من يوم الأربعاء وتوقف العلميات في مطار آل مكتوم بدبي مؤقتا. وعادة تعمل طائرات الشحن من مطار آل مكتوم وهو مطار أصغر بجنوب دبي. وقالت الشركة إنها ”ستقصر رحلات الشحن على مطار واحد للتنسيق بين طائرات الشحن والركاب…