صديقة ديبالا: كنا نريد الهرب من إيطاليا إلى دبي بسبب كورونا‎

كشفت أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، عن آخر تطورات حالتهما الصحية، وأكدت أنهما لم يتعافيا بشكل كامل من إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت أوريانا، في تصريحات نقلتها صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، يوم الثلاثاء: ”لم أشعر بالذعر حين جاءت نتائج الاختبارات إيجابية بفيروس كورونا، لكوننا نعتقد أننا ما زلنا شبابًا، تدرك الأشياء حين يجربها جسمك ما زلت لا أستطيع التنفس“.

وأكدت صديقة ديبالا على النصائح التي تلقوها من الأطباء، وقالت: ”نصحنا الأطباء بعدم التدريب ولم يعطونا أدوية لكون لا وجود لدواء، أعطونا فيتامينات، وقد أجريت اختبارًا جاء سلبيًا، لكنني أنتظر اختبارًا ثانيًا“.

ورغب الثنائي ديبالا وصديقته في الرحيل نحو الإمارات، وبالتحديد مدينة دبي هربًا من إيطاليا، حيث الوضع سيءٌ، لكنهما لم يتمكنا من تحقيق رغبتهما، وقالت ساباتيني: ”أردنا الذهاب لدبي، حيث لا يوجد خطر، لكون الوضع في إيطاليا صعب، لكننا ألغينا الفكرة، الوضع الأفضل أن نبقى في المنزل وننتظر أن ينتهي هذا الوضع“.

وبحسب تقرير الصحيفة الإيطالية، فإن ديبالا ما زال يعاني من أعراض كورونا، مثل السُعال وصعوبة التنفس.

وكان النجم الأرجنتيني ضمن 3 لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا، بعد المدافع دانييلي روغاني ولاعب الوسط بليز ماتودي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، بجانب لاعبين آخرين في الدوري الإيطالي.

وقال ديبالا، لمحطة يوفنتوس التلفزيونية، مؤخرا: ”كنت أعاني من أعراض قوية لكنني تحسنت كثيرًا“.

وأضاف: ”الآن يمكنني المشي وأحاول التدريب، قبل أيام عندما كنت أحاول القيام بهذه الأشياء، كنت أشعر بمعاناة في التنفس وعضلاتي كانت تؤلمني“.

وتعطلت كرة القدم حول العالم بسبب جائحة كورونا، وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس.