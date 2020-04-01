أصبح رضيع بالشهر الثاني من العمر في المغرب، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد بالمملكة وفق ما أعلنت عنه المصالح الصحية في البلاد.
و قال مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن أصغر حالة إصابة كورونا في المملكة هي لرضيع يبلغ من العمر شهرين، بينما أكبر شخص مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 96 سنة.
وكشف المسؤول بوزارة الصحة، أن إجمالي عدد المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في المغرب بلغ 4980 شخصا.
وسجّلت المملكة المغربية 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 602 حالة.
وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في المغرب إلى 36 حالة، بينما وصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24 حالة.
المغرب.. أصغر مصاب بكورونا رضيع في شهره الثاني
المصدر: الرباط- إرم نيوز
أصبح رضيع بالشهر الثاني من العمر في المغرب، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد بالمملكة وفق ما أعلنت عنه المصالح الصحية في البلاد.