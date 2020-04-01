المغرب.. أصغر مصاب بكورونا رضيع في شهره الثاني

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أصبح رضيع بالشهر الثاني من العمر في المغرب، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد بالمملكة وفق ما أعلنت عنه المصالح الصحية في البلاد. و قال مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن أصغر حالة إصابة كورونا في المملكة هي لرضيع يبلغ من العمر شهرين، بينما أكبر شخص مصاب بالفيروس يبلغ…